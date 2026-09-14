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İş insanı Hamdi Akın'ın jeti Libya’da yandı. TC-AKF tescilli özel jet pisten çıktı ve anında alev aldı. Misrata Havalimanı’nda gerçekleşen olayda pilot ve kabin memuru sağ olarak kurtarıldı. Gelişme sonrası "Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu art arda gelmeye başladı.

Hamdi Akın kimdir?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Akın, iş hayatına henüz üniversite öğrencisiyken üretim yaparak başladı. 1976 yılında kendi şirketi Akfen'i kurarak müteahhitlik sektörüne adım atan Akın, ilerleyen yıllarda havalimanı, liman, enerji, gayrimenkul ve altyapı yatırımlarında faaliyet gösterdi.

1980'li yıllarda altyapı, hastane ve okul projeleri gerçekleştiren Akın, 1986 yılında kamu altyapı yatırımlarında Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Antalya Havalimanı Terminal Binası projesini üstlendi. 1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın işletme hakkına yönelik ihaleyi kazanan Akın, daha sonra havalimanı işletmeciliği başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlarını sürdürdü.

Akın, 1999 yılında Akfen bünyesindeki şirketleri holding çatısı altında topladı. 2005 yılında PSA ile ortaklık kurarak Mersin Limanı'nın işletme hakkının özelleştirme ihalesini kazanan Akın, aynı dönemde araç muayene istasyonları, su, gayrimenkul ve otelcilik alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi. 2006'da Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı, 2007'de ise Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu.

Hamdi Akın, halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken, 2005 yılından bu yana TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Akın ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olup kulüpte 2000-2002 ve 2024-2025 yılları arasında asbaşkanlık görevinde bulundu.