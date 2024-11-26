Hangi illerde okullar tatil, 27 Kasım 2024 için kar tatili olan iller

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları, Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitime ara verilmesine yol açtı. Hakkari, Bayburt, Sivas, Kayseri, Erzincan ve Bingöl'deki okullar, buzlanma riski ve taşıma şartlarının zorluğu nedeniyle 27 Kasım 2024 tarihinde tatil edildi. Valilikler, eğitim-öğretime ara verilmesi kararını, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldıklarını belirtti.

Hangi illerde okullar tatil edildi?

Hakkari: Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle 27 Kasım 2024 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayburt: Bayburt'ta da, buzlanma riski nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde bir gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

Sivas: Sivas Valiliği, kar yağışı sonrası buzlanma tehlikesi oluşturduğu için 27 Kasım 2024 tarihinde il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kayseri: Kayseri'de, kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle okullar 27 Kasım 2024'te tatil edildi. Kayseri Valiliği, eğitimin 1 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Erzincan: Erzincan’da, yoğun kar yağışının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle, il merkezi ile köy ve beldelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, Çayırlı ilçesinde de eğitim-öğretime ara verildi.

Bingöl: Bingöl'de, kar yağışının etkisiyle kent merkezi ve Solhan ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.