Hastalar hakkındaki yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı: İki doktor için gözaltı kararı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı sağlık çalışanlarının, WhatsApp uygulamasında oluşturdukları grupta kadın hastalar hakkında yaptığı yazışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mesajlarda yer alan cinsiyetçi ifadelerin, aynı hastanede çalışan bir hekimin durumu ifşa etmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde, bazı doktorların kadın hastaların fiziksel görünümleriyle ilgili uygunsuz ve özel hayatı ilgilendiren yorumlarda bulundukları dikkat çekti. “Sarışın fena” ve “Hayatımın aşkını kaçırdınız” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar tepki topladı.

Söz konusu yazışmaların uzun süredir devam ettiği, bazı doktorlar arasında rahatsızlık oluşturduğu ve bu nedenle konunun dışa yansıdığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı, 2 gözaltı

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşılması' suçlamalarıyla iki doktor hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ve sürecin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Görevlerinden uzaklaştırıldılar

Selçuk Üniversitesi de konuya ilişkin bir açıklama yaparak, yazışmalarla bağlantılı olduğu iddia edilen sağlık çalışanlarının görevlerinden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Üniversite yönetimi, sürecin tüm yönleriyle değerlendirileceğini vurguladı.