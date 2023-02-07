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Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisinde

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alındı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edildi.

Haber Merkezi
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Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı.

Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alındı. 
Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.

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