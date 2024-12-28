Hava yolu şirketlerinden yurt dışına çıkacaklara uyarı! Basılı harç pulu dönemi tarihe karışıyor
1 Ocak 2025 itibarıyla basılı yurt dışı harç pulu dönemi tarihe karışıyor. Bu yenilikten dolayı herhangi bir sorun yaşanmaması adına hava yolu şirketleri yolcularına gerekli uyarıları yapmaya başladı. Artık harç ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki kiosklar ve anlaşmaları bankalardan yapılacağından, havalimanlarındaki otomatlar da yeni döneme uyarlandı.
Türk Hava Yolları, Pegasus, AJet ve SunExpress, mobil uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya kanalları üzerinden yolculara yaptıkları bilgilendirmede, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.
Pegasus'un internet sitesinde yer alan konuya dair duyuruda, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesi doğrultusunda 1 Ocak 2025 itibarıyla basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona ermektedir. Bu tarihten sonra havalimanındaki veznelerden harç pulu ödemesi alınamayacaktır. Yurt dışına çıkış harcı ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz kanallar, dijital vergi dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri, vezne ve ATM'leri, PTT, vergi daireleri, havaalanı kioskları" ifadeleri kullanıldı.
Havalimanlarında yurt dışı çıkış harç pulu otomatları da yeni döneme uyarlandı.