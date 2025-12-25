Hayvanların içinden çıktı: Siirt’te kan donduran yöntem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Siirt’te gerçekleştirilen bir operasyonda küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Dikiş izleri tespit edildi

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu. Çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarında dikiş izleri tespit edildi.

Hayvanların içinde uyuşturucu çıktı

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş halde toplam 54,6 kilogram metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamasında zehir tacirlerine sert mesaj veren Bakan Yerlikaya, “Hangi yöntemi denerlerse denesinler, uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz amansız şekilde sürecek” ifadelerini kullandı.