İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düşen Libya heyetini taşıyan uçağa ilişkin açıklama, düşen Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere havalanan ve Haymana ilçesi yakınlarında düşen Falcon 50 tipi özel jetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, uçağın teknik arıza nedeniyle geri dönüş talebinde bulunduğunu, kısa süre sonra ise uçakla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Yerlikaya, enkazın Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi yakınlarında tespit edildiğini, olay yerinde karakutu ve ses kayıt cihazına ulaşıldığını, arama kurtarma ve adli süreçlerin çok sayıda ekip ve kurumun koordinasyonuyla sürdürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

• Uçak saat 20:32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 20:52 itibarıyla de Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir.

• 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu; Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

• Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.

• Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar; adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

• Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

• AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları Mobil Koordinasyon Merkezi eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uçağın ses kayıt cihazı ve karakutusu bulundu

• Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır.

• Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.

• Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine başsağlığı diliyorum.

Ne olmuştu?

Ankara'dan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jetle kalkıştan kısa süre sonra irtibat kesildi. Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan uçağın radar bağlantısının kopmasının ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu ve 3 mürettebatı taşıyan uçakta, Haddad'ın Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak temaslarda bulunduğu, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü öğrenildi.