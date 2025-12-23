Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Ankara'dan kalkan ve içerisinde Libya Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da olduğu jet ile irtibat kesildi. Özel jetin düştüğü anın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve yanındaki 4 kişinin bulunduğu heyeti taşıyan jet düştü. Uçağın düşme anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güneş panelinin bulunduğu bir tarlaya jetin düştüğü ve alev topunun oluştuğu kameralara yansırken patlamanın meydana geldiği belirtildi..