Google Haberler

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı

Ankara'dan kalkan ve içerisinde Libya Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da olduğu jet ile irtibat kesildi. Özel jetin düştüğü anın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve yanındaki 4 kişinin bulunduğu heyeti taşıyan jet düştü. Uçağın düşme anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güneş panelinin bulunduğu bir tarlaya jetin düştüğü ve alev topunun oluştuğu kameralara yansırken patlamanın meydana geldiği belirtildi..

Çok Okunanlar
Video Haberler
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi 
İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi 
Kozmetik ihracatı 1,7 milyar dolara koşuyor
Kozmetik ihracatı 1,7 milyar dolara koşuyor
TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı
TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı