Google Haberler

'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına ‘MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Aşdod Limanı'ndan Kocaeli Limanı'na giden, dev konteyner gemisi ‘MSC Türkiye', Çanakkale Boğazı'ndan saat 11.15'te geçiş yaptı. Devasa boyutları ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesi ile dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti.

Liberya bayraklı 399,9 metre uzunluğa sahip dev konteyner gemisi ‘MSC Türkiye'ye Çanakkale Boğazı'ndan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA 15' ve 'KURTARMA 16' römorkörleri eşlik etti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı geminin geçişişi sırasında diğer gemiler bilgilendirilerek kuzey-güney tek yönlü olarak saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi 
İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi 
Kozmetik ihracatı 1,7 milyar dolara koşuyor
Kozmetik ihracatı 1,7 milyar dolara koşuyor
TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı
TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da tersanede gemi yangını
Dünyanın en yüksek 2.dağına tırmanıp tarihe geçen Türk kadın dağcı o anları anlattı
Tarihe geçen Türk kadın dağcı o anları anlattı