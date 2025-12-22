Google Haberler

Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast

Moskova’nın güney kesiminde bir Rus generalin bulunduğu araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri olayın planlı ve doğrudan hedef alınmış bir saldırı olduğunu belirtti. Patlamada generalin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus generalin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Komite tarafından yapılan açıklamada, Rus Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Ordu Operasyonel Eğitim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov’un saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

General hayatını kaybetti

Açıklamaya göre, Sabah saatlerinde başkent Moskova’daki Yasenevaya Caddesi’nde park halindeki bir otomobilin altına tuzaklanan patlayıcı düzenek patladı. Meydana gelen patlama sonrası ağır yaralanan Korgeneral Sarvarov, kurtarılamadı.

Aracına binerken öldürüldü

Patlamanın, Sarvarov’un aracına binmek üzere olduğu sırada gerçekleştiği belirtildi. İlk tespitlere göre, el yapımı patlayıcı sürücü koltuğunun altına yerleştirildi.

Soruşturma Komitesi, değerlendirilen ihtimallerden birinin patlayıcının Ukrayna Özel Servisleri tarafından yerleştirilmiş olması olduğunu açıkladı.

