Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş ve bölgenin uzun yıllar silahlı grupların kontrolünde kalması nedeniyle, 14 yıl sonra ilk kez Noel ağacı ışıklandırma etkinliği gerçekleştirildi. İdlib'in batısındaki Kıneye köyündeki Latin Kilisesi’nde bölge halkın katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutlama yapıldı. Kutlamalar kapsamında köyün sokakları süslendi ve yollara küçük çam fidanları yerleştirildi.

