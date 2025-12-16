Google Haberler

Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük’te etkili olan kar yağışıyla Safranbolu’ya yakın Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede offroad ve kamp tutkunları, soğuk havaya rağmen doğayla iç içe kış manzarasının keyfini çıkardı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Safranbolu ilçesine yakın bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplanırken, kar manzarası doğaseverleri ve macera tutkunlarını bölgeye çekti. Kar yağışını fırsat bilen offroad tutkunları, arazi araçlarıyla bölgeye gelerek karda sürüş yaptı ve kamp kurdu.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede soğuk havaya rağmen doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
