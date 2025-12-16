Google Haberler

Yozgat'ta mevsimler şaştı: Çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, doğada alışılmadık görüntülere yol açtı. Yaklaşık 15 gün önce bahar havasına aldanarak çiçek açan erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışıyla beyaz örtü altında kaldı. Kış ortasında çiçekli ağaçların karla buluşması kartpostallık manzaralar oluştururken, bölge sakinleri bu durumu iklim dengesindeki değişimin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü
İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü
Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Karabük'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!
Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!
Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı
Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı
Gülşah Durbay'a veda... Gözyaşları sel oldu
Gülşah Durbay'a veda... Gözyaşları sel oldu
CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Avustralya’da plajda silahlı saldırı: 10 ölü, çok sayıda yaralı
Avustralya’da plajda silahlı saldırı
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu