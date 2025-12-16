Yozgat'ta mevsimler şaştı: Çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, doğada alışılmadık görüntülere yol açtı. Yaklaşık 15 gün önce bahar havasına aldanarak çiçek açan erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışıyla beyaz örtü altında kaldı. Kış ortasında çiçekli ağaçların karla buluşması kartpostallık manzaralar oluştururken, bölge sakinleri bu durumu iklim dengesindeki değişimin bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA