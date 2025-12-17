Google Haberler

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

Panama bandıralı canlı hayvan taşıma gemisinin ambarında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, geminin diğer katlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
