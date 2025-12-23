Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı nerede düştü? Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağını kim düşürdü? Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı neden düştü?

Ankara'da, Falcon 50 tipi özel jet ile kalkış sonrası radar bağlantısı koptu. Uçağın Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Tripoli’ye gittiği belirtildi.

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyordu

Uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 yolcu bulunuyordu. Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüşmüştü.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jetinin irtibatının saat 20.52 itibarıyla kesildiğini açıkladı. Yerlikaya ayrıca uçağın enkazına, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığını bildirdi.

Libya Başbakanı Dibeybe'den açıklama

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sosyal medya hesabı X üzerinden "Büyük bir hüzün ve kederle; Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin vefat haberini almış bulunuyoruz. Söz konusu heyet, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretten dönüşleri sırasında meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir." açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından düşen uçakla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Acil iniş bildirimi alındı

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Libya tezkeresi dün (22 Aralık) TBMM'de kabul edilmişti

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.