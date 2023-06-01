HDP: Demirtaş’ın adaylığı hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, seçim sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Günay, HDP kongre süreci ve Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP'ye yönelik eleştirilerine de açıklık getirdi.

Günay, "Eleştiri de özeleştiri de kurumsal sorumluluk temelinde yapılacaktır. Bu yüzden bireysel kararlarla ve bireysel inisiyatiflerle bu dönem karşılanamaz. Var olan yetersizlikler aşılamaz" dedi.

Meclis'te ilk grup toplantısının bugün kapalı olarak gerçekleşeceğini belirten Günay, 2 Haziran Cuma günü partinin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplanacağını söyledi.

Günay ayrıca 4-5-6 Haziran tarihlerinde ise Kadın Meclisleri, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları toplanacağını kaydetti.

Söz konusu toplantılar ile birlikte HDP'de kongre sürecinin şekilleneceğinin altını çizen Günay, "Yolumuz bellidir. Siyasal ve örgütsel politik yenilenmeyi yapmak. Sahici ve onarıcı eleştiri ve özeleştiri sürecinden geçip siyasi tazelenmiş bir bilinç ve yüksek bir moralle büyük kongreye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukuki durumdan dolayı değerlendirilmedi

Ebru Günay, açıklamalarının ardından Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son açıklamalarına ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Bu konu ve bu konu üzerinden yapılan spekülatif söylemlere Demirtaş da gerekli cevapları verdi. Elbette kendisi eski eş genel başkanımız ve biz bu tartışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla ve HDP içerisindeki aktör arkadaşlarımızla tartışma sürecini yürüttük. Dolayısıyla bu konuda kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı, kendisinin hukuki durumu sebebiyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi. Kendisi ile yapılan istişarelerde kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı ile yola devam edilmesi yolunda bir önerisi vardı. Deprem süreci ile birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başlamıştır diyerek siyasi tavır ve tutum ortaya koyduk. Kendisinin eleştirileri ve özeleştirileri kıymetlidir. Bu konuda diyalog sorunumuz yok. Her eleştiri ve değerlendirme bizim için önemli bir kıymetlidir."