HDP milletvekili adaylarını tanıttı

22 Mayıs 2018

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajın okunduğu toplantıda, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli birer konuşma yaptı.

Adaylarını tanıtarak çok güçlü ve kararlı bir çıkışı başlattıklarını anlatan Buldan, 24 Haziran seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Buldan, "Toplumun ezici çoğunluğu AKP iktidarından kurtulmak, bu karanlıktan bir an önce çıkmak istiyor. Seçimlerden demokratik bir zaferle çıkmak için mücadelemizi büyüteceğiz. HDP'nin baraj altında bırakılması, demokrasinin baraj altına gömülmesi demektir. AKP'den kurtulmanın reçetesi Halkların Demokratik Partisi'dir." görüşünü savundu.

Pervin Buldan, adaylarına bakıldığı zaman tekçiliğin değil çoğulculuğun sesi olduklarını, her kimlikten, kültürden ve inançtan adaylarla en geniş temsiliyeti sağladıklarını vurguladı.

“Seçim, HDP ile AKP arasında geçecek”

Sezai Temelli ise Türkiye’yi değiştirmeye geldiklerini ileri sürerek, HDP'nin seçimlerin kilit partisi olduğunu söyledi. Temelli, "HDP’nin barajı geçmesi demek AKP’nin tek başına hükümet kurmasını imkansızlaştırmak demektir. HDP, AKP’nin vekil sayısını azaltabilecek tek partidir. Bu yüzden seçim HDP ile AKP arasında geçecek.” iddiasında bulundu.

Konuşmaların ardından adayların tanıtıldığı toplantıda, HDP Kadın Meclisi'nin seçimlere ilişkin hazırladığı bildirge de okundu.

Kaynak: AA