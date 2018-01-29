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HDP'li Baydemir'e Afrin soruşturması

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında sosyal medyada Afrin operasyonuyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

HDP'li Baydemir'e Afrin soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Baydemir hakkında, 28 Ocak'ta, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı operasyonlar yürüten TSK'yi "işgalci" olarak belirten, operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de yayımlanan açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "devlete karşı savaşa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

hdp afrin osman baydemir

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