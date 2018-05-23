Her üç adaydan biri iş dünyasından

23 Mayıs 2018

SERCAN AKINCI

Partilerin milletvekilliği aday listeleri önceki gün açıklanmıştı. Listelerde iş dünyasından birçok isim dikkat çekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) listelerinde kendine yer bulanlar arasında Trabzonlu iş insanı Vehbi Koç ve yine AK Parti Muş adayları arasında yer alan Mehmet Emin Şimşek isim benzerlikleriyle dikkat çekiyorlar. Aday listesinde meslekleri gösteren partilere bakıldığında 600 adayın en az 3’te 1’inin iş dünyasından olduğu görülüyor.

Bugün mecliste yer alan partiler arasında aday listelerinde meslek belirten 2 parti Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Ak Parti listesi incelendiğinde özel sektörden 247 kişinin yer aldığı görülüyor. Bugün de milletvekili olan Diyarbakır Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Ebubekir Bal ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Harun Karacan, kendilerine Ak Parti milletvekili adayları arasında yer buldu. Ak Parti adayları arasında yer alan Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile olan isim benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çeken aday ise Ak Parti’nin Trabzon 5’inci sıradan aday gösterdiği Vehbi Koç. Türk sanayisinin mihenk taşlarından olan Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç ile isim benzerliği taşıyan Koç, Piri Reis Denizcilik Vakfı başkanlığını üstlenmiş.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinden bir çok aday adayı olsa da genel merkezden hiç bir iş insanının Ak Parti adayları arasında yer almadığı belirtiliyor. MÜSİAD’ın Ankara Kurumsal Ofisi’nde çalışan Onur Alp Başayar, Ak Parti’nin Ankara 2’nci Bölge 11’inci sıradan adayı.

CHP, Saadet ve HDP meslekleri belirtmedi MHP aday listesi incelendiğinde ise 201 özel sektör temsilcisinin yer aldığı görülüyor. Bu kişiler arasında 25 kişi esnafken, 18 sanayici de yer alıyor. MHP aday listesinde Aliye Ertopçu ve Sevim Köseliören olmak üzere 2 de iş kadını olduğu görülüyor.

Seçime girecek en genç parti olan İyi Parti’de de 199 iş dünyası temsilcisi yer alıyor. İyi Parti milletvekili listesindeki 199 kişinin 14’ü ise iş kadını.

Seçime girecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) aday listelerinde mesleklerle ilgili bilgilere yer verilmiyor.

Partilerin milletvekili aday listelerinde meslek bölümü olsa da bir çok işi olan insanlar nedeniyle doğru rakamları çıkarmak zor. Örneğin İyi Parti’den İstanbul 1’inci bölge 9’uncu sıradan aday gösterilen Adil Erkoç Ada Tersanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı da olmasına karşın avukat olarak yer alıyor.

Bürokratlar bu seçime ilgi göstermedi

24 Haziran 2018’de yapılacak milletvekili genel seçimleri, bürokrasi adaylığı yönüyle diğer seçimlerden farklı bir ortamda geçecek. Daha önceki dönemlerde tüm siyasi partilerden yüzlerce üst bürokrat aday adayı olurken, bu seçime başvuran aday sayısı çok sınırlı kaldı. CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden aday olmak için istifa eden bürokrat olmadı. AK Parti’de ise çok az sayıda bürokrat seçilebilecek sırada kendilerine yer buldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata Bingöl 3’üncü sıra, EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu İstanbul 3. Bölge 8’inci sıra, Emniyet Eski Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum 3’üncü sıra, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Sait Kirazoğlu, Gaziantep 8’inci sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan- Kırşehir 2’nci sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir 4’üncü sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan Balıkesir 6’ncı sıra, YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz Diyarbakır 4’üncü sıra, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük- Van 7’nci Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum 5. sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da , Denizli 3’üncü sıradan aday gösterildi.