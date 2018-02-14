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"Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör mağduru olmadı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı." dedi.

Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör mağduru olmadı
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NATO üyelerinin savunma bakanlarını 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun terörle mücadeleye çeşitli şekillerde katkı sağladığını ancak Kuzey Suriye'de fiilen bulunmadığını anımsatan Stoltenberg, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı. Ama biz Türkiye'nin buna orantılı ve ölçülü bir biçimde karşılık vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO müttefiklerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO müttefiklerine Kuzey Suriye'deki operasyon hakkında bilgilendirmeye devam etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika zeytin dalı harekatı terör NATO Suriye Jens Stoltenberg

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