Hikmet Çetinkaya kimdir? Çetinkaya kaç yaşında, neden öldü?

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci Hikmet Çetinkaya, hayata gözlerini yumdu. 83 yaşında yaşamını yitiren gazeteci, yazar Çetinkaya'nın vefatı sonrası birtakım sorulara yanıt aranmaya başlandı. Sıkça "Hikmet Çetinkaya kimdir" diye soruluyor.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

1942’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğan Hikmet Çetinkaya, lise eğitimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik yaparak basın dünyasına adım attı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yaptığı röportajlarla adından söz ettirdi. Bu dönemdeki çalışmalarıyla, 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği Hasan Tahsin Ödülü’ne üç kez layık görüldü. 1975’te ise Türk Dil Kurumu’nun Basın Ödülü’nün sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesinde İzmir Temsilciliği görevini de üstlenen Çetinkaya, 1986’dan itibaren düzenli köşe yazıları kaleme aldı. Kalemiyle yalnızca gazetecilik değil, edebiyat alanında da iz bıraktı; çeşitli kitaplar yayımladı.

2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yarım asrı aşan mesleki emeğini Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ile onurlandırdı. Çetinkaya, Türk basın tarihinde iz bırakan önemli kalemlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.