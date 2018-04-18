Hisarcıklıoğlu: Seçim tarihi son derece yerinde bir tercih

18 Nisan 2018

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçim kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararı tüm milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyecektir.”