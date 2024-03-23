HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV ve HIV pozitif belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde HIV ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."