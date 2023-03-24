HÜDA PAR: AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız

HÜDA-PAR, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve AK Parti’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na katıldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi.

"Ak Parti listelerinden seçimlere katılacağız"

Toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi.

Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi.

Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

"Erdoğan’a destek vereceğimizi açıklamıştık"

Yapıcıoğlu "Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararının ardından başkanlık divanımızda toplantı halindeydik. Cumhurbaşkanlığı seçimde sayın Erdoğan’a destek vereceğimizi açıklamıştık." ifadelerini kullandı.