Hükümetten Hakan Atilla kararına tepki

17 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasında çıkan karara tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda davanın hukuki değil siyasi olduğunu belirten Bozdağ, "ABD mahkemesi hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı" diye konuştu.

Davanın FETÖ, CIA ve FBI'in ABD yargısındaki işbirliğinin ispatı olduğunu söyleyen Bozdağ, "Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz ve Türkiye’ye ceza kesemez. Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez" şeklinde açıklamada bulundu.