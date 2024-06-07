Hurafeye inanıp 'yemek' için ağaçları katlediyorlar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyüne gelen vatandaşlar hurafeye inanıp yarım asırlık bir çam ağacını kökünden kesti. İliç veya soymuk denilen tabakaya ulaşıp yemek için kesilen ağaç bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Köy sakinlerinden Özmen Dündar, vatandaşların sağlığa faydalı olduğunu düşündükleri için ilici yediğini söyledi. Ağacın kesilmesine tepki gösteren Dündar, yetkililerin bunun önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

“Bilimsel açıdan kanıtları yok”

Köy sakinlerinden Özmen Dündar, bu tür uygulamanın bilimsel bir açıdan ispatının olmadığını ifade ederek, “ Ormanda dolaşıyordum bu manzara ile karşılaştım. Ağaçların kabuklarına soyarak ulaştıkları o maddeye bu yörede “İliç” denir. Kişi o maddeye ulaşmak için ağacı dibinden kesmiş bunu yiyenin şifa bulduğu bazı hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor. Aslında hiç birinin bilimsel açıdan ispatları yok. Yazık etmişler. En az 50 yıllık bir canlıyı hayattan koparmış. Çok üzüldük. Böyle tedavi yönetimi olamaz. Yetkililer bunun önüne geçsin” dedi.