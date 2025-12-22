Hurda Araç Yasası çıkacak mı, gelecek mi? ÖTV'siz yerli otomobil yasası ne zaman gelecek?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Hurda Araç Yasası ile ilgili paylaşımı büyük bir heyecan yarattı. Aylardır araç almak için yasayı bekleyen vatandaşlar bu paylaşım sonrası son durumu araştırmaya başladı. Peş peşe gelen soru "Hurda Araç Yasası çıkacak mı, gelecek mi" oluyor.

Hurda Araç Yasası çıkacak mı, gelecek mi?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir 2024 yılında konuyla ilgili verdiği kanun teklifinde "TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun" demişti.

Bu paylaşımı alıntılayan Özdemir, dün "Geliyor gelmekte olan inşallah" ifadelerini kullandı.

Hükümetin yakın zamanda konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.