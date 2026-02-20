HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

Hurda teşviki yasasına ilişkin beklenti otomobil almak isteyen vatandaşların gündeminde... Özellikle eski aracını yenilemeyi planlayanlar, düzenlemeye dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuya ilişkin iddialar ve kulis bilgileri kamuoyunda merak edilirken "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" sorusuna cevap aranıyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

20 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.