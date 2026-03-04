Hürmüz Boğazı açıldı mı, kapalı mı?

ABD/İsrail-İran savaşının başlaması ile birlikte Hürmüz Boğazı İran tarafından kapatıldı. Boğazdan geçen gemiler Devrim Muhafızları tarafından hedef alınıyor. Brent petrol her gün yükselirken küresel enflasyonun da artması bekleniyor. Kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı merak ediliyor.

Hürmüz Boğazı açıldı mı?

Hürmüz Boğazı 5 gündür kapalı... Devrim Muhafızları en son yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı kontrolümüz altında" diye belirtti.

Enerji taşımacılığının merkezi

Dünya petrolünün yaklaşık beşte biri, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınır. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak petrolünün büyük bölümü bu dar geçitten dünya pazarına ulaşır. Bu yüzden boğazda yaşanacak bir kriz, petrol ve doğal gaz fiyatlarını hızla yükseltebilir.