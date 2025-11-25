İBB 2025 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Her yıl büyük bir ilgiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenim desteğine başvuruluyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri için şimdi en kritik aşamaya geçildi. Sonuç heyecanı tüm adayları sarmış durumda... Herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.