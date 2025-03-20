İBB Başkan Vekilliği'ne getirilen Nuri Aslan'dan olağanüstü toplantı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun el yazısıyla kaleme aldığı yazıyla vekaleten İBB Başkanlığı’na getirilen İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. olağanüstü toplantısı için çağrı mesajı yayınlandı.

Vekil Başkan Nuri Aslan, başkanlık makamı teklifi olarak 24 Mart 2025'teki toplantıda görüşülecek önerileri şöyle sıraladı:

* İBB ve İştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması.

* Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması.