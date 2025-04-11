İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından ilk kez görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada Silivri'de hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada yoğun katılım

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen davaya saat 10.20’de başlandı. Duruşmaya İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, bazı milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çok sayıda izleyici ve taraf avukatları katıldı.

“Niçin buradayım, bunun cevabını bulamıyorum”

Yaklaşık 40 dakika süren savunmasında suçlamaları reddeden Ekrem İmamoğlu, davaya konu olan konuşmasının tehdit unsuru taşımadığını vurgulayarak, “Bugün buradayım. Niçin buradayım, bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçlerle ilgili kaygı duyuyorum” dedi.

“İfade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım”

İmamoğlu savunmasında, “Ben başsavcılıktan randevu almak istedim, haftalarca vermedi. Ben ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım. Beni terör ile yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Ben bu memleketin vatan evladıyım” ifadelerini kullandı.

“Bana bakan Türk bayrağını ve Atatürk’ü görür”

İmamoğlu savunmasının devamında ise, “Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk’ü görür. Terör ile beni yan yana getirecekmiş, haddini bilecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır” dedi. Hakkındaki üç suçlamayı da kabul etmediğini söyleyen İmamoğlu, “Bu sürecin doğru bir soruşturma olmadığını, ifadelerin dahi incelenmeden yazıldığını düşünüyorum” diye konuştu.

Duruşma 16 Haziran’a ertelendi

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı savunmanın ardından duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.

Mahkeme salonundaki fotoğrafı sosyal medyada yayıldı

Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda çekilen bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı duruşmaya ilişkin yorumlar yaptı.