İBB Başkanı İmamoğlu perşembe günü hakim karşısına çıkacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davada 15 Haziran’da hakim karşısına çıkacak. İddianamede İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.
Haber Merkezi
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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine geçen ocak ayında dava açılmıştı.
İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.