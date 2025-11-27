İBB burs 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarih öne çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yükseköğrenim bursuna yapılan başvuruların süreci tamamlandı. Binlerce üniversite öğrencisi için şimdi sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bu önemli maddi desteğe hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler araştırmalarını yoğunleştırdı. Geçen seneki süreci merak edenler "İBB burs 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuç tarihi belli olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 Kasım 2025 itibarıyla bir duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.