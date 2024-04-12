İBB Meclisi'nde hangi partinin kaç üyesi var? (CHP, AK Parti, MHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı)
SON DAKİKA HABERİ: Geçen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Buğra Gökce, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından tamamlanan itiraz süreci sonrası İBB Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarını açıkladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin itiraz süreci tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) önceki dönem Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Buğra Gökce, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, CHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısının 185 olduğunu açıkladı. Gökce'nin paylaşımına göre; AK Parti'nin üye sayısı 129, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ise 2.
Buğra Gökce, İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde başkan ve ilçe meclisi çoğunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olduğunu duyurdu.
YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 12, 2024
📌 İBB Meclisinde son dağılım şöyle gerçekleşti:
CHP : 185 + İBB Başkanı Sn. @ekrem_imamoglu
AKP : 129
MHP :2
📌 İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına… pic.twitter.com/Pk2FxjUi2K
Gökce'nin paylaşımı şöyle:
* İBB Meclisi'nde son dağılım şöyle gerçekleşti:
CHP: 185 + İBB Başkanı Sn. @ekrem_imamoglu
AKP : 129 MHP: 2
* İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına karşın meclis çoğunluğu ve büyükşehir meclisine gelecek kontenjan üyesi AKP’li. Bahçelievler’de ise Başkan AKP, meclis çoğunluğu ile İBB Meclisi'ne gelen kontenjan birinci üye CHP’li oldu.