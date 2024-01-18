İBB Spor İstanbul, yarıyıl tatilinde çocuklar için iki etkinlik düzenleyecek

Yapılan açıklamaya göre, "Karneni Getir Buzda Kay" ve "Karneni Getir Aqua'da Kay" organizasyonları, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek. Çocuklara hem yorgunluklarını atma hem de eğlenme fırsatı verecek etkinliğin kayıtları yarın başlayacak.

Silivri Kapı Buz Pisti düzenlenecek "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliğinin ilki 22-26 Ocak, ikincisiyse 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 6-17 yaş grubu çocuklarının katılacağı ve her gün 4 seansın yapılacağı etkinlikte seanslar saat 09.45'te başlayıp, 13.45'te sona erecek.

Toplamda 8 gün sürecek "Karneni Getir Aqua'da Kay" ise Hidayet Türkoğlu Kompleksi'nde düzenlenecek. Çocukların kış ortasında suda eğlenebilecekleri etkinliğin ilki 22–26 Ocak, ikincisi de 29 Ocak–02 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 9-13 yaş grubu çocuklarının katılabileceği suda kayma etkinliği, her gün üç seans olacak şekilde, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.