İBB’de yolsuzluk soruşturması: Üst düzey yöneticilere gözaltı
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yönetici gözaltına alındı.
Son dakika gelişmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin dosya kapsamında, İSFALT ve İETT’deki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, Muhasebe Müdürü Ali Haydar Topçu ve Mali İşler Daire Başkanı Şeymus Oral bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”