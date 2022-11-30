İçişleri Bakanı Soylu, Spindelegger ile görüştü
Görüşmede, Türkiye'nin 2023'te üstleneceği Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Dönem Başkanlığı ile göç alanında birlikte yürütülen projeler ve işbirliği değerlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşmesinde, Türkiye'nin 2023'te üstleneceği ICMPD Dönem Başkanlığı ele alındı.
Soylu, Spindelegger ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, Türkiye'nin 2023'te üstleneceği ICMPD Dönem Başkanlığı ile göç alanında birlikte yürütülen projeler ve işbirliği konuları değerlendirildi.