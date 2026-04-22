İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı, Yılmaz Tozan neden görevinden uzaklaştırıldı?

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eşme Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Tozan hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildiği hatırlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."