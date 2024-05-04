İçişleri Bakanlığı kamu tasarruf tedbirlerine dahil oldu: Koruma araç ve polis sayısı azaltıldı

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şimşek, 2024'ün ikinci yarısını işaret etmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kamuda tasarruf uygulamaları 2024'ün ikinci yarısını işaret etmişti. Şimşek, konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.

Tasarruf uygulamaları kapsamında başlıca alınması beklenen tedbirler şöyle:

* Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak.

* Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek.

* Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek.

* Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

* Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

Servis araçları da iptal edilecek

Kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.