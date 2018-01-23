İDO ve BUDO'da seferler iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'da iptal edilen seferler:
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'da iptal edilen seferler:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi