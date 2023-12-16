İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağmur, ulaşım hatlarında aksamalara neden oluyor.
Haber Merkezi
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi