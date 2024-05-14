Taksiciler 'kamera'ya yakalandı: Altı araç trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım denetim ekipleri Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak ticari taksilerde bulunması gereken araç içi kameralar kontrol edildi.

Denetimlerde taksiler araç içi kamerası bulunmamasından dolayı bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücülere ise kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 38 bin 634 lira para cezası uygulandı.