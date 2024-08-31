İki bakanlıktan 'okula hızlı uyum' iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle ilkokula başlayacak öğrenciler ile velilerinin okula daha hızlı uyum sağlamaları için ortak çalışmalar yürütülecek.

Bakanlık olarak, ilkokula başlayacak çocuklar ve aileleri için başlatılan yeni çalışmada da yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahinur Özdemir Göktaş, "Proje ile hem çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmayı hem de okullaşma oranını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Yusuf Tekin de iki bakanlık arasında ilişkilerin her zaman iyi olmasının önemine işaret ederek, işbirliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

Farkındalık teması: Aileler okul sürecinin ana paydaşlarıdır

Bakan Tekin, bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birinin, ailelerin eğitim-öğretim süreçlerinde daha aktif yer alması olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca biz bu kapsamda farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Yine onu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle, okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine, bu perspektifte, kendilerine sürecin ana paydaşlarından bir tanesi olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

İş birliği etkinliklerle pekiştirilecek

Protokol kapsamında, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanması da hedefleniyor.

Yeni çalışma konsepti: 'Bizi Anla'tır'

İlkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü yapılması planlanan etkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca yeni çalışma ile 'Bizi Anla'tır' konseptli, farklı illeri gezecek bir tır da faaliyete geçirilecek. Tırda yer alan mobil sahnede, film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar düzenlenecek. Öte yandan velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca organize edilecek.