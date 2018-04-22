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İlhan Cihaner'den '15 vekil' yorumu

CHP'li İlhan Cihaner 15 vekilin CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmesi sonrası sosyal medyadan "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz" paylaşımını yaptı.

İlhan Cihaner'den '15 vekil' yorumu
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CHP'li 15 milletvekilin İYİ Parti'ye geçmesi sonrası İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Parti içinden ilk yorum niteliğinde olan paylaşımda Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz" diye konuştu.

CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçiyorCHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçiyor

 

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