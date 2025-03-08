İlhan Şeşen’in sağlık durumu nasıl? Usta sanatçı entübe mi edildi? Burhan Şeşen açıkladı
Geçen günlerde 55. sanat yılı Kadıköy’de kutlanan ve gecenin sonunda sahneye çıkan İlhan Şeşen’in sağlık durumunun kötüye gittiği, usta sanatçının entübe edildiği öne sürüldü. İddiaların ardından “İlhan Şeşen’in sağlık durumu” merak konusu oldu.
‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Neler Oluyor Bize’, ‘Sen Benim Şarkılarımsın’, ‘Ankara’dan Abim Geldi’ gibi unutulmaz şarkılara imza atan, Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan Şeşen 2023’ten bu yana akciğer kanseri tedavisi görüyor.
Şubat ortasında 55’inci sanat yılı kutlamalarının sonunda sahneye çıkan Şeşen’in sağlık durumunun son günlerde kötüye gittiği ve usta müzisyenin entübe edildiği öne sürüldü. 76 yaşındaki İlhan Şeşen için tüm tedavi imkânlarının tükendiği iddiası da basında yer aldı.
Müzisyen Burhan Şeşen, amcası İlhan Şeşen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Burhan Şeşen, "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok” ifadelerini kullandı.