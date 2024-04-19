İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... İliç'te meydana gelen maden faciasında göçük altında kalan bir işçinin daha kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Son dakika gelişmesi...Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana felakette 100 milyon metreküp büyülüğündeki liç yığınında çökme meydana geldi. Siyanürle karışık olan liç yığının altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yıldız, Kırklar Cemevi'nde kılınan namaz sonrası Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verildi.