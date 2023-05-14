İlk sonuçlar belli oldu

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Akşam 17.00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

CHP’ye ulaşan ıslak imzalı tutanaklara göre ilk 32 bin sandıkta millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 68 bin oy farkla önde. Verilere göre iki aday da yüzde 50’yi geçebilmiş değil. Verilere göre iki aday da yüzde 50’yi geçmiş değil.

19:24 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 27,90):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,92

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,11

Sinan Oğan: Yüzde 5,41

Muharrem İnce: Yüzde 0,56

ANKA

Saat 19:16 itibariyle ANKA verileri (Açılan sandık oranı yüzde 8,6):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,8

Sinan Oğan: Yüzde 4,83

Muharrem İnce: Yüzde 0,52