İnce: Biz Türkiye'ye demokrasi getireceğiz

03 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, camiler, kışla ve okul üzerinden siyaset olmayacağını belirterek, "Ordu bize lazım, cami bize lazım. Dindar nesle itirazım yok. Dindar nesil yetiştirmek ailenin görevi. Olursa sevinirim, hiç de üzülmem ama kindar nesil olmaz." dedi.

İnce, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

Konuşmasında, köprü tartışmalarına değinen İnce, "Erdoğan'a şunu söyledim, '1. Köprü'yü Demirel yaptı, 2. Köprü'yü Özal yaptı, 3. Köprü'yü Erdoğan yaptı. 4. Köprü'yü de İnce gelir yapar' dedim. O da bana dedi ki 'Sen çıraksın, yapamazsın' dedi. Sen bana çırak mı dedin Erdoğan? Ben de sana Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum Bay Ekonomist, senden bir şey istiyorum. İstediğin televizyon kanalına gel çıkalım, ekonomi tartışalım." diye konuştu.

Gaziosmanpaş'da üç caminin duvarına parti afişi asıldığını anlatan İnce, "Utanmazlığı görüyor musun? Caminin duvarına parti afişi asıyor. Tapulu malınız mı? Utanmıyor musunuz? Camiler üzerinden, kışla üzerinden, okul üzerinden siyaset olmaz. Ordu bize lazım, cami bize lazım. Dindar nesle itirazım yok. Dindar nesil yetiştirmek ailenin görevi, olursa sevinirim hiç de üzülmem ama kindar nesil olmaz." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, AK Parti'nin Malatya'da düzenlediği iftara değinerek, "Malatya'da iftar düzenliyorlar, AK Parti'nin bayrakları altında bir de general var. Erdoğan konuşmasında ordumuzun kahramanlığını anlatmıyor, millet demiyor, Muharrem İnce diyor. Ben generalin iftar sofrasına katılmasından rahatsız değilim, siyasi bir konuşmayı alkışlamasından rahatsızım. Herkesin şunu bilmesi lazım, bu memleket sahipsiz değildir. Bunu hep birlikte başaracağız." açıklamasında bulundu.

İnce, konuşmasının ardından otobüs üzerinden kalabalığı arkasına alarak özçekim yaptı.

Gençlere gençlik ve cumhuriyet bursu

İnce, daha sonra Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çalışmalarında kimseyi mağdur etmeyeceklerini ve yerinde kentsel dönüşüm yapacaklarını söyledi.

Muhalefetten herhangi birisine iktidar sahipleri yanlış yaptığında, örneğin Gaziantep'te İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in önüne çöp arabası çekerek engel olanlara engel olunması gerektiğini aktaran İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Dedim ki köprü yapmak kolay iş, ben gönüllere köprü kuruyorum dedim. Sen bana 'gariban' dedin. Ben de dedim ki '16 yıldır milletvekiliyim' hatta senden 5 ay önce başladım milletvekilliğine, tecrübem senden fazla. Peki aynı maaşı aldık da ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun dedim. Cevap veremedi.

İnsanları Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın, erkek, sağcı, solcu, başörtülü, başı açık ayırmam dedim. Ayırmam ben, insanları seviyorum, ben bu ülkenin en zenginiyim dedim. Sürekli insanları ötekileştirdin, böldün. Şehitleri böldü. 15 Temmuz şehitleri, gazileri, şehit yakınları farklı sosyal hakka sahip, diğerleri farklı sosyal hakka sahip."

Yerli ve milli konusuna değinen İnce, "Sarayın mermerleri Bilecik'ten mi Afyon'dan mı? Türkiye'de yerli mermer kullanılan Osmaniye, Bilecik ve Afyon'dan gelen mermerlerle yapılan yerli, milli bir yer var, Anıtkabir. 1 Mart 2003 tezkeresine, Amerikan askerlerinin Türkiye'nin Güneydoğusu'na izin veren tezkereye ne oy verdin? Neyi tavsiye ettin? Milletvekili değildin daha seçilememiştin henüz. Ne yaptınız? 'Evet' oyu verdiniz. Bu gariban 'hayır' oyu verdi. THY'den bilet aldınız, bileti değiştireceksin 25 dolar ceza ödersin. Köprünün anlaşmaları dolar üzerinden. Uçmadığın uçağın havaalanına para ödeyeceksin. Gitmediğin, yatmadığın hastaneye para ödeyeceksin. Geçmediğin köprüye para ödeyeceksin. Yerliymiş, milliymiş... Sen emperyalistlerin emrine girmişsin." diye konuştu.

Kız kardeşinin 12 yaşındayken dedesinin isteği üzerine başını örttüğünü anlatan İnce, "Yani AK Parti iktidara geldiği için başını örtmedi. Kocası ihale alsın diye başını örtmedi. Yani Müslümanlığı, Tayyip Erdoğan'dan öğrenecek halimiz yok. Elhamdülillah kalu beladan beri Müslümanız, senden mi öğreneceğiz." dedi.

Seçim vaatlerini anlatan İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de Gençlik ve Cumhuriyet bursu olmak üzere 500 TL vereceklerini anlattı.

İnce, konuşması sırasında davul çalan bir davulcuya, "Ya düğünde değiliz mitingdeyiz davulcu. Şuradan bir milletvekili bakayım da sana bir bahşiş versin." dedi.

Muharrem İnce daha sonra TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'e, "Yaşar Bey davulcuya bir 100'lük at bakalım da görelim." diye seslendi.

İnce, "Dönüyor dolaşıyor 'Camileri ahır yaptılar.' Hani ispatı? Camileri kimse ahır yapmadı ama sen camileri seçim bürosu yaptın. Sen camilerden elini çek." diye konuştu.

İnce, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eyüpsultan mitingi öncesinde Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada dua eden ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İnce, Karadenizli bir vatandaşla sohbet etti.

Karadenizli kadın, İnce'nin Samsun'da yaptığı mitingi kastederek "Uçakla gel oraya, oradan bisikletle çık. Valla çok güldüm sana." dedi.

İnce'nin "Senin uşağın var mı?" diye sorması üzerine vatandaş, "Evde 25 yaşında oğlum var." yanıtını verdi.

Muharrem İnce'nin, "Bisiklete bineceksin değil mi?" sorusuna karşılık vatandaş, "Bisiklete binerim ama senin oraya bisikletle çıkman çok komik geldi bana." dedi. İnce de "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim." diye konuştu.

Karadenizli vatandaş, "Niye bindin, binmeseydin. Sen nasıl cumhurbaşkanı olacaksın. Herkesin dediğini yaparsan, sen nasıl cumhurbaşkanı olacaksın." dedi.

Kadın, İnce ile tokalaşırken "Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Allah yolunuzu, izinizi açık etsin." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin oyunu istemesi üzerine ise vatandaş, "Yalan konuşamam ben oyumu AK Parti'ye vereceğim." dedi.

Yaşadığı sağlık sorununu anlatan vatandaş, "Mide ameliyatı olacağım Çapa'ya gittim. Ne zaman, nasıl, daha bana şartları söylemeden 5 bin lira bıçak parası... Nasıl dedim bıçak parası. Hocam devlet size zaten para veriyor, ne bıçak parası dedim. Allah razı olsun Tayyip'ten bunu kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçimle gittim, bir lira bıçak parası vermedim." diye konuştu.

İnce'nin, "Eniştenin sağlığı iyi mi?" diye sorması üzerine vatandaş, "Hamdolsun, Allah bugünleri aratmasın." yanıtını verdi.

Muharrem İnce, bir gazetecinin "Seçim maratonunda genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Eyüp Sultan Türbesi'nde görürdük, şimdi siz geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Ne alakası var anlamadım bu sorunun ama şöyle açıklayayım. Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın mı simgesi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşımdaydım. Annem anneanneme, 'Oğlumu ortaokula giderken, Yalova'dan köye gelirken göreyim, Eyüp Sultan'a gideceğiz.' demiş. 12 yaşımda anneannemle geldim ilk kez buraya. Belki 100'ün üzerinde gelmişimdir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz, Müslümanların simgesidir, elhamdülillah ben de Müslümanım."

"Büyük İstanbul mitinginin provasını yapıyoruz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu Adliye Meydanı'nda gerçekleştiren mitingde ise "AK Partili kardeşlerim siz de gelin" çağrısı üzerine yuhalayan vatandaşlara, "Ben AK Partili kardeşlerim diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh, onların da cumhurbaşkanı olacağım, hepinizin. 81 milyonun, ayrı-gayrı, sen-ben yok. Biz var, biz. Sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok, Türkiyem var Türkiyem." diye konuştu.

İnce, bugün bir ilke imza attıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün taşıma, bedava metro, belediye yok. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Büyük İstanbul mitinginin provasını yapıyoruz. Bugün İstanbul'da beşinci noktamız. Geliyoruz taşımadan, devlet dairesini tatil etmeden, öğrencileri çağırmadan, herkes gönüllü, gelin, gelin siz de gelin.

Bir takım vaatlerde bulundum, asgari ücret 2 bin 200 dedim, çiftçiye mazot 3 lira dedim, polise, öğretmene, din görevlisine, hemşireye 3 bin 600 dedim, emeklilere en düşük maaş bin 500 lira dedim. Bunları söyleyince bana diyorlar ki kaynağı nerede, para nerede? Kaynaklarını açıklıyorum. Sevgili hemşehrim Erdoğan, değerli hemşehrim, sen 4 milyon Suriyeliye 40 milyar doları nereden buluyorsan, kaynak orada. İkinci kaynağım da 2 milyar dolara saray yaptın. Nereden bulduysan kaynak orada. Üç, Kamu İhale Kanunu 180 kez değiştirdin beş liralık yeri 25 liraya yaptın. 180 kez değiştirdiğin Kamu İhale Kanunu'nda milyar dolarlar var, kaynak orada. Dört, Türkiye sanayisinin yüzde 21'i atıl, onu devreye sokacağım, kaynak orada. Beş, meralarımız, denizlerimiz atıl ne balıkçılık gelişmiş, ne denizde ulaşım, kaynak orada. Türkiye'nin en büyük kaynağı insan gücü. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin yaş ortalaması 45, Türkiye'nin yaş ortalaması 29, benim sihirli sayım 29'dur. 29 yaşındakiler işte siz, Türkiye'nin ortalamasısınız, sizinle bu ülkeyi kalkındıracağız."

Kuleli Askeri Lisesi'nin neden kapatıldığına da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındakilerin hep FETÖ'cü çıktığını öne sürerek, "Sen adam seçmeyi bilmiyorsun, Kuleli'nin ne kabahati var? Türkiye'de askerler darbe yaptı mı, yaptı. Muhtıra verdi mi, verdi. Kalkışma yaptı mı, yaptı. O ayrı bir konu. Biz Türkiye'ye demokrasi getireceğiz, askerler bir daha aklından bile geçirmeyecekler darbe yapmayı. Size söz, Kuleli Askeri Lisesi'ni açacağız." şeklinde konuştu.

"Şimdi Sayın Erdoğan bana diyor ki 'Generalin iftara katılmasından rahatsız mı oldun?' Hayır, niye rahatsız olayım. Sayın Erdoğan sen de Müslümansın, ben de Müslümanım, general de Müslüman niye rahatsız olayım. Ama beni eleştirirken general seni alkışlarsa, onun apoletlerini sökerim, sökerim onu kim olursa olsun." diye konuşan Muharrem İnce, "Geçmişte çok büyük kahramanlıklar yapmış olsa bile sökerim. Biz Balkanları niye kaybettik biliyor musunuz? Ordu siyasete girdiği için kaybettik. Ordu siyasete girerse, memleket kaybeder. Ordunun görevi siyaset yapmak değil, ordunun görevi memleketi korumaktır bu kadar." dedi.

Muharrem İnce, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yönelik ise "Bekir Bozdağ en büyük FETÖ'cü. Çıkmış, bana diyor ki beni FETÖ görevlendirmiş, o komutanı yıpratayım diye. Yahu Bekir, sen Meclis kürsüsüne çıkıp, yarın Kars'ta video izlettireceğim... Fetullah Gülen'i eleştiren CHP milletvekiline cevap verdi, cevabı şöyle, 'Fetullah Gülen bu memleketin değerli bir kıymetidir.' dedi. Ama yüzsüz olduğu için onu söyleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

İnce, konuşmasının ardından vatandaşlara gül atıp otobüs üzerinden kalabalığı arkasına alarak özçekim yaptı.

Kaynak: AA