İnce: Bu iş tamam, Türkiye bu değişimi istiyor

21 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şehir meydanında toplanan halkı selamladı.

İnce, yaptığı konuşmada yarın Düzce’de miting yapacaklarını belirterek, “Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Şunu söyleyeyim bu iş oldu. Yarın hepinizi bekliyorum Düzce’ye. Akçakoca’ya selam verelim dedik. İnanın Türkiye bu değişimi istiyor. Türkiye 16 yıldır sıkıldı. Türkiye ‘Tamam’ diyor.

Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ben 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım, Türk bayrağı taktım. Tek olan şey hepinizindir. Tek olan şey bir grubun olmaz. Bayrak tektir, CHP’linin, MHP’linin, İYİ Parti'nin bayrağı olmaz, Türk bayrağı hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir, cumhurbaşkanı da partili olmaz. Ben parti rozetini çıkardım, Türk bayrağı taktım. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, AK Partilerin de cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye'nin barışması lazım, bu gerginlik yeter. 4 milyon Suriyeli var. 40 milyar dolar para harcadık. Yani onlarla ev yapsaydık 2 milyon konut yapardık. Yazık bunlara yazık. Bu ülkeyi barıştıracağız, kucaklaşacak bu millet. Önce içeride birlik olacağız, sonra Avrupa'ya meydan okuyacağız. İçeride kendi birliğini sağlayamamış bir devlet dışarıda güçlü olamaz. Bunu başaracağız, sağ sol yok. Bu defterleri kapadık’’ diye konuştu.

Kaynak: İHA